Историята на Акве Калиде оживя в Бургас

Още един проект, свързан с един от топ туристическите обекти в Бургас, е успешно завършен от Регионален исторически музей - Бургас в партньорство с ОП „Туризъм“ – Община Бургас. Той бе официално представен в присъствието на авторите му и представители на медиите. Това е „Акве калиде - любимите терми на владетелите“, съфинансиран от програма „Създаване“ 2024, на Национален фонд „Култура”. На събитието, показващо новия културен продукт – анимирана 3D визуализация на Акве калиде, присъства авторът Мартин Костов от „Торнадо Студио“, заедно с ръководителя на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов и гл. ас. д-р Радовеста Стюърт, които разказаха за процеса на създаване и спецификите на процеса.

„За нас беше много важно да покажем на хората, които трудно могат да визуализират какво е било“ , сподели гл. ас. д-р Радовеста Стюърт. Тя подчерта, че това е един авторски продукт, който не може да гарантира действителността – това е една представа как е изглеждала византийската баня и се надява, че младите хора ще харесат проекта и ще го използват, за да се вдъхновят.

„Знаете, че разкопките продължават осемнадесета година поред – от 2008г.“, припомни ръководителят на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов. Той приветства новаторските проекти, които целят да покажат приблизителна реконструкция на баните.

Доц. д-р Момчилов припомни, че тук има напластяване от три исторически периода – Рим, ранно византийски период и XII-XIII век, като комплексът е уникален с това, че е бил многократно разрушаван и реконструиран през вековете.

Ръководителят на проучванията сподели, че съвременната инфраструктура пречи за откриването на част от археологията – съоръженията, построени през последните 60-70 години пречат за разкриването на най-невралгичните зони от разкопките. Иновативният продукт презентира културното наследство по един визуално завладяващ и лесно възприемчив вид за многобройните посетители на обекта. Това е още една крачка напред за Община Бургас в дигитализацията на културното наследство.

Мартин Костов от „Торнадо Студио“ сподели, че с помощта на 3D технологиите и знанията на експертите е изградена хипотезата как е изглеждал обектът, което е използвано за основа за създаването на едно преживяване, в което хората могат да се потопят и да пътуват във времето чрез виртуалната реалност. Проектът е модерен и впечатляващ - екип от специалисти по археология, история, музеология и 3D технологии е съчетал знания, умения и авторски виждания, за да изгради интерпретация на един от най-сложните археологически обекти в България поради наличието на голям брой културни пластове от различни епохи.

Целта е да се реконструират древните бани в техния облик през ранновизантийския период, който се откроява като разцветът на мястото след опустошителните варварски нашествия. Крайният продукт, е увлекателно VR изживяване, което потапя посетителите в историята и архитектурата на византийския град с негово монументално строителство и крепостни стени.

Екипът от археолози, работещи на обекта в процеса на работа, е предоставил достъп до техните проучвания през годините. В него са включени ръководителят на проучванията доц. д-р Димчо Момчилов и д-р Милен Николов, гл. ас. д-р Радовеста Стюърт с експертиза и творческо виждане за представяне пред широка публика на мястото и елементи от културното наследство на Акве калиде.

Авторският културен продукт е вече постоянно достъпен в залите на Експозиционен и демонстрационен център Акве калиде. Още при представянето си той предизвика голям интерес сред присъстващите представители на медии. Те изпробваха системата на VR очилата и се пренесоха в историята на мястото, събрало в себе си хилядолетна история. По време на събитието бяха представени и част от резултатите от тазгодишните археологически проучвания в зоната на Акве калиде. Сред тях се открояват вторият римски мраморен басейн, както и северното рамо и пеластри.