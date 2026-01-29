Лайфстайл:

Ракетите на Путин няма да сломят украинците през зимата: Германия докара топлина и светлина (ВИДЕО)

29 януари 2026, 16:39 часа 159 прочитания 0 коментара
Ракетите на Путин няма да сломят украинците през зимата: Германия докара топлина и светлина (ВИДЕО)

Украйна получи първата партида енергийно оборудване от Германия като част от пакета за спешна помощ през зимата, обявиха от Министерския съвет в Киев на 29 януари. Общият пакет е на стойност 120 милиона евро. Първите две мобилни когенерационни централи вече са в украинската столица. Те ще помогнат за осигуряването на топлина и светлина на 86 000 жители, най-силно засегнати от безпрецедентните руски атаки.

Още 41 когенерационни единици с обща мощност 40,8 MW и 76 модулни котелни с мощност 89 MW ще пристигнат в Украйна в най-скоро време. Това ще помогне за осигуряването на ток и топлина за милиони хора в цялата страна.

Още: Кая Калас: Русия се прави, че преговаря за мир - делегацията ѝ в Абу Даби го доказва

Доставката включва също:

  • 300 соларни станции с акумулаторни батерии за социална инфраструктура;
  • 375 акумулаторни батерии за резервно електрозахранване;
  • 15 мобилни хибридни генератора;
  • 10 пелетни отоплителни системи;
  • 45 превозни средства за спешни работи по електропреносната мрежа, водоснабдяването и отоплението.

Още: Русия и Украйна са постигнали частично примирие?

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ключова подкрепа на фона на руските атаки през зимата

Германските и украинските партньори координират доставката на помощта в най-кратки срокове. "За нас е важно подкрепата за нашите хора в извънредната ситуация в енергийния сектор, причинена от постоянните руски обстрели и тежките студове, да бъде предоставена своевременно, и аз благодаря на Германия за тази съществена и навременна подкрепа. Когенерационните централи, които получаваме днес, ще подобрят енергийната сигурност на нашите общности", заяви украинският министър-председател Юлия Свириденко.

„Постоянните атаки на Русия срещу гражданската енергийна инфраструктура са военно престъпление“, подчерта германският посланик в Украйна Хайко Томс. „Германия е твърдо решена да укрепи устойчивостта на Украйна по всеки възможен начин".

Още: Мирно споразумение или изтощение? Сценариите за войната в Украйна през 2026 г.

Германия е един от основните партньори на Украйна - от началото на пълномащабната инвазия тя е предоставила на украинците повече от 1 милиард евро само за енергийна подкрепа. Тази зима вече са заделени 60 милиона евро за хуманитарни нужди и 167 милиона евро за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, съобщават от Министерския съвет в Киев.

Още: Страшният ефект от руските ракети и дронове в Украйна, който стои извън медийното внимание (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Германия Киев война Украйна ток Украйна украинска енергетика
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес