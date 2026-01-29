Ракетите на Путин няма да сломят украинците през зимата: Германия докара топлина и светлина (ВИДЕО)

Украйна получи първата партида енергийно оборудване от Германия като част от пакета за спешна помощ през зимата, обявиха от Министерския съвет в Киев на 29 януари. Общият пакет е на стойност 120 милиона евро. Първите две мобилни когенерационни централи вече са в украинската столица. Те ще помогнат за осигуряването на топлина и светлина на 86 000 жители, най-силно засегнати от безпрецедентните руски атаки.

Още 41 когенерационни единици с обща мощност 40,8 MW и 76 модулни котелни с мощност 89 MW ще пристигнат в Украйна в най-скоро време. Това ще помогне за осигуряването на ток и топлина за милиони хора в цялата страна.

Още: Кая Калас: Русия се прави, че преговаря за мир - делегацията ѝ в Абу Даби го доказва

Доставката включва също:

300 соларни станции с акумулаторни батерии за социална инфраструктура;

375 акумулаторни батерии за резервно електрозахранване;

15 мобилни хибридни генератора;

10 пелетни отоплителни системи;

45 превозни средства за спешни работи по електропреносната мрежа, водоснабдяването и отоплението.

Още: Русия и Украйна са постигнали частично примирие?

Ukraine has received the first shipment of energy equipment from the German government under an expanded €120 million winter emergency support package. The delivery includes two cogeneration units, generators, and other critical equipment already in operation, supplying heat and… pic.twitter.com/yjKGe7VbmQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

Ключова подкрепа на фона на руските атаки през зимата

Германските и украинските партньори координират доставката на помощта в най-кратки срокове. "За нас е важно подкрепата за нашите хора в извънредната ситуация в енергийния сектор, причинена от постоянните руски обстрели и тежките студове, да бъде предоставена своевременно, и аз благодаря на Германия за тази съществена и навременна подкрепа. Когенерационните централи, които получаваме днес, ще подобрят енергийната сигурност на нашите общности", заяви украинският министър-председател Юлия Свириденко.

„Постоянните атаки на Русия срещу гражданската енергийна инфраструктура са военно престъпление“, подчерта германският посланик в Украйна Хайко Томс. „Германия е твърдо решена да укрепи устойчивостта на Украйна по всеки възможен начин".

Още: Мирно споразумение или изтощение? Сценариите за войната в Украйна през 2026 г.

Германия е един от основните партньори на Украйна - от началото на пълномащабната инвазия тя е предоставила на украинците повече от 1 милиард евро само за енергийна подкрепа. Тази зима вече са заделени 60 милиона евро за хуманитарни нужди и 167 милиона евро за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, съобщават от Министерския съвет в Киев.

Още: Страшният ефект от руските ракети и дронове в Украйна, който стои извън медийното внимание (ВИДЕО)