"Е, стига де, как го помниш това": Изумителни футболни познания в играта на "Точно попадение" (ВИДЕО)

Можете ли да отгатвате футболисти в понеделник сутрин, докато все още не сте се събудили напълно? На това "мъчение" бяха подложени спортните журналисти на Actualno.com в поредния епизод на "Точно попадение". Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев отново премериха сили в играта "Кой към аз", като този път трябваше да отгатват голмайстори в емблематични мачове от близкото и далечното минало.

Оправдания преди играта "Кой съм аз": "Снимаме сутрин, не сме се наспали"

Спортните журналисти започнаха с оправданията още преди началото на играта - не знаели точно правилата, не били подготвени за това, което им предстои. Водещият на епизода Джем Юмеров отиде и по-далеч: "Снимаме сутрин, не сме се наспали, 7 часа е в момента". Само че тези оправдания моментално трябваше да се изпарят - всеки от участниците в предаването се мобилизира на 100 процента в готовност да натиска бутона всеки път, в който се сети за отговора (а често - и без да се е сетил).

Кой вкара почетния гол за Бразилия при разгромната загуба от Германия с 1:7?

Още първата среща бе знакова - онова разгромно 7:1 на Германия над домакина Бразилия на Световното през 2014 г. А от всички осем гола в мача, спортните журналисти трябваше да отгатнат почетното попадение за Бразилия. Първият и единствен, който посегна към бутона, бе Николай Илиев. И маркира верния отговор - за изненада на неговите колеги. "Е, стига, де! Как го помниш това", реагира Джем Юмеров.

В реално време колегите на Николай не се сетиха как "помни" голмайстора за Бразилия. Само че наскоро Ники трябваше да подготви статия за националното унижение на Бразилия за рубриката "Дните до Мондиал 2026", където добре си е припомнил голмайсторите в този мач. Това пък поставя съмнения дали не прозира дългата ръка на колежката Дария Александрова, която подготвя играта и "случайно" удари рамо на Ники...

Оставяме настрана конспиративните теории и насочваме вниманието ви към нашата игра "Кой съм аз", която започва след 34-та минута: