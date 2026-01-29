"Канкун": Комедия за решенията, които не ни дават мира (ВИДЕО)

На 9 февруари в City Mark Art Center спектакълът "Канкун" от световноизвестния драматург Жорди Галсеран с продуцент Artitude ще има своята официална премиера пред софийска публика. След първите си представления комедията заживява нов етап в сценичния си живот заедно с новото попълнение в екипа Стела Ганчева в ролята на Лаура. Режисьор на спектакъла е Антон Угринов - един от най-ярките съвременни режисьори.

Присъединете се към Александра Димитрова, Стела Ганчева, Веселин Петров и Нено Койнарски в пътуване, в което въпросът "Какво би било, ако…" получава най-изненадващите си отговори. "Канкун" е провокативна комедия, която с хумор и ирония поставя въпроса за избора и неговите последствия. Спектакълът започва забавно, но постепенно разкрива неудобните истини за приятелството и илюзията за втори шанс. Чрез лек хумор и неочаквани обрати се поставя един от най-актуалните въпроси на съвременния човек – какво би станало, ако бяхме направили друг избор.

В центъра на сюжета седи една привидно незначителна ситуация, която постепенно разкрива теми за личния избор, пропуснати възможности и онези решения, които – взети или невзети – имат силата да променят посоката на живота.

"Канкун" е насочен към широката публика и е подходящ както за любители на съвременната комедия, така и за зрителите, които търсят театър с ясно послание, актуални теми и интелигентен хумор.

