Левски обвърза обещаващ талант с дългосрочен договор

Левски обвърза един от най-обещаващите таланти от школата на клуба с дългосрочен договор. Става въпрос за 17-годишния флангови футболист на „сините“ Иво Мотев, който днес парафира първия си професионален контракт с българския гранд. Новината бе съобщена официално от ръководството на столичани. Както е известно, в последните месеци шефовете на Левски предложиха първи договори на редица от най-талантливите момчета в академията.

Иво Мотев подписа с Левски за 3 години

Иво Мотев подписа договор с Левски за срок от три години. По този начин „сините“ показаха, че възнамеряват за в бъдеще той да бъде част от първия отбор на „сините“. Крилото вече направи официални си дебют за представителния тим на столичани. Това се случи на 20 юли 2025-та, когато се появи в игра по време на разгромната победа над Монтана с 5:0.

Кариерата на 17-годишното крило

Мотев е част от академията на Левски от 2017 година. До момента той е записал 133 мача в Столичното първенство за отборите на „сините“ до 14, до 15, до 16 и до 17 години, както и в турнира за Купата на БФС. В тях крилото се е отличил с 49 попадения. През настоящата кампания фланговият футболист се подвизава във втория тим на Левски, който играе в Югозападната Трета лига. Иво Мотев е записал 17 двубоя за дубъла, в които е реализирал едно попадение. През сезон 2024/25 той бе част от отбора до 17 години, който триумфира с титлата в Елитната юношеска група.

