"Шотландски боец" с Хенри Кавил: Първи епични СНИМКИ от римейка

Хенри Кавил е оставил зад гърба си костюмът на Супермен и меча на Вещера за нова екшън роля в римейкът на "Шотландски боец", режисиран от създателя на "Джон Уик" Чад Стахелски. Актьорът показа и първи кадри от снимачната площадка - в социалните мрежи той публикува снимки със сцени от филма. Към поста той уточни, че това е "първи поглед" към предстоящата продукция. "Това беше голямо пътешествие за мен, за което ще ви разкажа в подходящото време, но е специален момент да мога да споделя това. Надявам се да ви хареса.", написа актьорът, без да издава повече подробности.

Кавил беше обявен за главна роля в римейка на "Шотландски боец" още през 2021 г., а снимките най-накрая са започнали. Първите кадри не разкриват много, но тонът и визията им напомнят на четирите изпълнени с екшън филма "Джон Уик" с Киану Рийвс, всички режисирани от Стахелски. На една от снимките Кавил държи голям меч, а по всичко личи, че филмът може да бъде епично приключение с обиколка по света, съдейки по двете различни снимачни локации. Производството беше забавено в края на миналата година, след като Кавил се контузи по време на подготовката за филма.

В актьорския състав на римейка влизат още Ръсел Кроу, Карън Гилан, Джимон Хонсу, Дейв Баутиста, Мариса Абела и Макс Жанг. Сценарият е написан от Майкъл Финч, а Райън Дж. Кондъл и Кери Уилямсън са работили по по-ранни чернови на филма.

Оригиналът

Оригиналният "Шотландски боец" излиза през 1986 г. и в него Кристофър Ламбер играе безсмъртния шотландски воин Конър МакЛауд, роден през 16-ти век. Шон Конъри е Хуан Санчес-Вилалобос Рамирес, друг безсмъртен, който наставлява Конър, а Кланси Браун играе Кърган, който преследва Конър в Ню Йорк през 1980-те години. Ламбер и Конъри се завръщат за продължение през 1991 г., а франчайзът продължава с още продължения, телевизионни серии и спиноф романи, припомнят от "Variety".