С парите на унгарците Орбан пита унгарците ще дават ли пари на Украйна

Унгарското правителство на Виктор Орбан стартира официално така наречената „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейския съюз за Украйна. Това съобщи на 29 януари Хидвеги Балаш - парламентарен държавен секретар в кабинета на министър-председателя. Доставката на националната петиция започва в четвъртък, като документът трябва да достигне до всеки дом до началото на март, обяви той в публикация във Facebook. Това се случва преди парламентарните избори през април, когато се счита, че Орбан ще загуби от проевропейския лидер на опозицията Петер Мадяр от партия "Тиса".

Петицията е поредното от серия проучвания, финансирани от данъкоплатците в Унгария, чиято цел е да се легитимират политическите позиции на Виктор Орбан - най-близкият партньор на Москва в 27-членния Европейски съюз. Той продължава да е в тази позиция въпреки руската инвазия в Украйна, продължаваща четири години.

Очаква се кампанията да бъде съпътствана от поредица от билбордове, телевизионни и интернет реклами.

На какви въпроси ще отговарят унгарците?

Петицията позволява на гражданите да изразят своето несъгласие с „по-нататъшното финансиране на руско-украинската война“, „финансирането на функционирането на украинската държава за следващите 10 години“ и „повишаването на разходите за комунални услуги поради войната“.

Отговарящите са помолени да посочат дали се противопоставят на една, две или три от представените идеи, като отбележат съответните квадратчета и изпратят писмата обратно до 23 март - около три седмици преди изборите.

Според социологическите проучвания на изборите на 12 април Орбан се изправя пред най-голямото си предизвикателство, откакто се върна на власт през 2010 г., на фона на стагнираща икономика и нарастващо недоволство от обществените услуги, наред с други проблеми, пише Euractiv.

Националистическият лидер се опитва да представи основния си съперник, Петер Мадяр, като „марионетка на Брюксел“, решен да набере средства за Киев чрез мерки за строги икономии. В последните дни Орбан атакува яростно Украйна, че се намесвала в кампанията за вота в подкрепа на Мадяр: Украйна с отговор, след като Орбан я обвини в намеса на унгарските избори.

Петер Мадяр обаче отрече обвиненията на премиера и обвини правителството, че използва петицията, за да отвлече вниманието на хората от „истинските проблеми“.