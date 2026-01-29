Мащабната селекция на „Колежа“ продължава: Ботев Пловдив представи седми нов!

Ботев Пловдив си осигури още едно ново попълнение, съобщиха от футболния клуб. „Канарчетата“ се подсилиха с дефанзивния полузащитник Едсон Силва, който подписа дългосрочен договор с пловдивчани.
„Канарчетата“ се подислиха с дефанзивен халф
Роденият на 17 май 2001 година 192-сантиметров футболист има опит в отбори в Кипър и Португалия. Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд Спортинг Лисабон.
Едсон Силва има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау, като притежава и португалски паспорт. Той се превръща в седмото ново попълнение в зимната селекция на Ботев (Пловдив) и ще играе с номер 45 в състава, воден от Димитър Димитров-Херо.
