Оставката на Румен Радев:

Мащабната селекция на „Колежа“ продължава: Ботев Пловдив представи седми нов!

29 януари 2026, 16:47 часа 285 прочитания 0 коментара

Ботев Пловдив си осигури още едно ново попълнение, съобщиха от футболния клуб. „Канарчетата“ се подсилиха с дефанзивния полузащитник Едсон Силва, който подписа дългосрочен договор с пловдивчани. 

„Канарчетата“ се подислиха с дефанзивен халф

✍️ @edsonsilvaa77

Posted by Botev Plovdiv on Thursday, January 29, 2026

Роденият на 17 май 2001 година 192-сантиметров футболист има опит в отбори в Кипър и Португалия. Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд Спортинг Лисабон.

Едсон Силва има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау, като притежава и португалски паспорт. Той се превръща в седмото ново попълнение в зимната селекция на Ботев (Пловдив) и ще играе с номер 45 в състава, воден от Димитър Димитров-Херо.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Официално: Футболист на Лудогорец премина в друг български гранд

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ботев Пловдив
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес