Как младите шофьори в Бургас изкарват повече пари: Шефът на "Бургасбус" за сивия сектор

"По-младите шофьори ги блазни сивият сектор, защото осигуровките не се изплащат в пълен размер и могат да получат малко повече пари. При нас идват хора 45-50-годишни, които започват да мислят за пенсия". Така управителят на "Бургасбус" инж. Петко Драгнев обясни недостига на кадри в Бургас в сутрешния блок на БНТ. „Бургасбус“ ЕООД е общинската фирма за обществен транспорт в град Бургас, която обслужва градските (автобусни и тролейбусни) и извънградските линии в общината.

Заплащането не е единствената причина за недостига на кадри

Според него заплащането винаги не достига. Според него това обаче не е единствената причина за нежеланието на шофьорите да започнат работа в "Бургасбус". Като друга причина той изтъкна много отговорната работа.

"Да возиш 50-100 човека винаги е голямо напрежение. Отделно работното време изисква в 4.00 ч. да е на работа първата смяна до 24.00 втората", обясни инж. Драгнев.

Управителят на "Бургасбус" обясни, че от предприятието все пак се опитват да най-добри условия за работа.

Графикът е обезпечен

От думите му стана ясно, че графикът на градския транспорт в момента е напълно обезпечен.

"Като цяло в момента се справяме с наличния персонал", заяви още инж. Драгнев. Той все пак отчете, че има определени периоди от годината, когато персоналът не достига. ОЩЕ: Бургас стартира зелено - два дни, посветени на климата

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