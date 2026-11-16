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Непозната иска пари за билет до София с вечно спящо дете на ръце в Бургас

16 ноември 2026, 9:10 часа 519 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Непозната иска пари за билет до София с вечно спящо дете на ръце в Бургас

Неподвижно спящо дете на ръце и една и съща сърцераздирателна история за спешно пътуване до София. Този повтарящ се сценарий по улиците на бургаския квартал "Възраждане" притесни десетки майки, които се съмняват дали малкото дете не е упоявано умишлено, за да служи като параван за просия. В ефира на Нова телевизия те разказаха за срещата си с непознатата жена – руса, висока около 160 см. Тя спира жени с молба за пари, за да си купи билет за влака до столицата.

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Други жени споделиха, че веднъж са виждали жената с малко русо момиченце в ръцете, а след това с момченце, което държала за ръка. 

Непознатата цена спира само жени. Една от тях сподели, че и дала 20 евро, а след това отново я видяла. Когато я попитала защо не си е купила билез за влака, жената отговорила, че когато отишла на гарата, там бил мъжът, от когото иска да избяга, и той и взел парите. 

Жените разказаха, че не съжаляват за дадените пари, а са притеснени за детето, което неподвижно спяло на рамото й, без да помръдне. "Аз съм майка на 3 деца и знам как спят", каза едно от майките, срещнала просещата жена.

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Полицията вече издирва русата жена и призоваха всеки, който я забележи, веднага да подаде сигнал на телефон 112 с точното ѝ местоположение.

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дете Просия просене
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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