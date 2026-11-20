Тази година празничният никулденски дух започна да завладява Бургас по-рано, а негови първи посланици бяха учениците от II до VI клас на СУ "Христо Ботев" в бургаския квартал "Черно море.

Ръководени от г-жа Росица Тодорова и г-жа Славина Станкова, те посетиха сградата на Община Бургас, за да внесат топло настроение, да се запознаят с работата на администрацията и да си вземат по няколко мили спомена в навечерието на празника.

Снимка: Община Бургас

Посрещна ги лично кметът Димитър Николов, пред когото младежите представиха част от своите таланти - рецитираха стихове, пяха никулденски песни и изненадаха с ръчно изработени подаръци.

Кметът ги поздрави за проявеното старание и инициативност, за спазването на българските традиции и им пожела да бъдат все по-любознателни и ученолюбиви, да развиват талантите си и да избират мъдро пътя си напред.