Новият дом за възрастни хора в Бургас посрещна своите потребители. Потребителите на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ вече са настанени в новата сграда, изградена в парка на Минералните бани, в района на кв. „Ветрен“. Домът осигурява съвременна, достъпна и уютна среда за живот, съобразена с индивидуалните потребности на възрастните хора.

Сградата е изградена по проект: “Реформиране на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" гр. Бургас, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, с участието на Община Бургас. Тя разполага с единични и двойни стаи, помещения за рехабилитация и медицинско наблюдение, пространства за групови занимания, арт- и трудотерапия, библиотека, зони за отдих и озеленени пространства за разходки.

Предвидени са и възможности за балнеолечение и възстановяване с използване на местната минерална вода.

Новият дом е с капацитет 32 потребители. Преместването на досегашните обитатели е осъществено при запазване на непрекъснатостта на грижата, като същевременно им се предоставят значително по-добри битови условия и повече възможности за социални контакти и пълноценно ежедневие.

Освободената сграда на ул. „Цар Самуил“ ще бъде ремонтирана и използвана за разширяване на социалната услуга „Грижовник“, предназначена за подкрепа на хора с деменция.

Кой и как може да ползва услугата?

Домът за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ е социална услуга, предоставяна от Община Бургас като делегирана от държавата дейност.

Услугата е предназначена за хора в надтрудоспособна възраст, които се нуждаят от постоянна грижа и подкрепа и чиито потребности не могат да бъдат удовлетворени в домашна среда.

Желаещите да ползват услугата трябва да се обърнат към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Социален работник извършва оценка на индивидуалните потребности, въз основа на която човекът може да бъде насочен към подходяща социална услуга. При настаняването се вземат предвид неговото желание, необходимостта от грижа и наличието на свободни места. Когато капацитетът е запълнен, кандидатите се включват в списък на чакащите.

Колко струва настаняването?

Съгласно тарифата, определена с решение на Министерски съвет, месечната такса в домовете за стари хора е 70% от дохода на потребителя.

Например, ако човек получава пенсия от 500 евро, месечната му такса е 350 евро, а останалите 150 евро остават на негово разположение.

Тези правила важат за държавно финансираните домове за стари хора в цялата страна и не зависят от това дали сградата е нова, как е обзаведена или какви удобства предлага.

Община Бургас продължава да инвестира в развитието и подобряването на социалните услуги. Нашето разбиране е, че добрите условия за живот и качествената грижа за възрастните хора не са привилегия, а нормален стандарт, към който трябва да се стремим.