Кметът на Бургас и посланикът на Франция обсъдиха възможностите за сътрудничество

Историческите връзки между Бургас и Франция, развитието на града като образователен и туристически център и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество бяха сред основните теми на срещата между кмета Димитър Николов и извънредния и пълномощен посланик на Френската република в България Н. Пр. Мари Дюмулен. Дипломатът е на първо официално посещение в Бургас.

По време на разговора кметът Димитър Николов постави специален акцент върху дългогодишните исторически отношения между морския град и Франция, чиито следи са запазени и до днес в архитектурата и развитието на бургаското пристанище.

Той припомни, че френското дипломатическо присъствие по българското Черноморие има дълбоки исторически корени, а френски инженери и строители са изиграли съществена роля в изграждането на модерното Пристанище Бургас в края на XIX и началото на XX век.

Особено интересна е историята на пристанищната инфраструктура, изградена с участието на специалисти от Марсилия. Част от използваните тогава каменни материали са доставени именно от френския пристанищен град. И до днес са съхранени оригинални елементи от съоръженията, включително метални конструкции( за които се смята , че са като на Айфеловата кула) и части от историческата пристанищна инфраструктура.

Кметът разказа и за обновената „Магазия 1“, която днес е дом на филиала на Националната художествена академия в Бургас. В него се обучават над 150 студенти, които имат възможност не само да развиват творческите си умения в модерна образователна среда, но и да се докоснат до историята на сградата. Във фоайето са представени архивни фотографии и чертежи, разказващи за първоначалния облик и изграждането на пристанищните постройки.

„За нас е важно да съхраняваме историческото наследство на Бургас, като същевременно му даваме нов живот. Днес място, свързано с френското инженерство и строителство, е пространство за образование, изкуство и развитие на млади таланти“, подчерта кметът Димитър Николов.

В хода на срещата той представи основните направления в развитието на Бургас, сред които туризмът, образованието, културата и създаването на привлекателна среда за младите хора.

Специално внимание бе отделено на разширяването на възможностите за висше образование в града и на инвестициите в модерна учебна инфраструктура. Кметът представи проекта за новия студентски кампус, чието откриване се предвижда през следващата година.

„Нашата амбиция е не просто младите хора да остават в Бургас, а да привличаме студенти и специалисти и от други градове и държави. Искаме да им предоставим качествено образование, добри условия за живот и възможности за професионална реализация, за да бъдат те активна част от бъдещето на града“, посочи Димитър Николов.

По време на разговора бе отбелязано и значението на културния обмен между България и Франция. В този контекст бе припомнена представената наскоро в Българското посолство в Париж изложба, посветена на Бургас и амбицията на града да бъде домакин на „Евровизия 2027“. Експозицията даде възможност за популяризиране на морския град, неговата културна идентичност и потенциала му за провеждане на големи международни събития.

По време на срещата бе израязен взаимен интерес към разширяване на контактите в областта на образованието, културата, туризма и икономиката.

Посещението на Н. Пр. Мари Дюмулен е още една възможност за надграждане на историческите връзки между Бургас и Франция и за създаване на нови партньорства, насочени към бъдещото развитие на града.