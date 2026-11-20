За осма поредна година Община Бургас организира кампанията за определяне на носителите на престижната награда "Ученик на годината". От днес всеки може да подкрепи своите фаворити сред номинираните ученици, които със своите постижения в науката, изкуството и спорта прославят Бургас.

Инициативата е част от Общинска програма "Бургаски деца" и има за цел да насърчава и подкрепя младите хора с изявени способности и високи резултати. Отличията ще бъдат връчени на официална церемония в навечерието на Никулден – празника на Бургас.

Съгласно приетите с Протокол № 29 от 30.09.2025 г. на Общински съвет – Бургас правила, номинациите се правят от директорите на училищата на територията на града или от експертната комисия.

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Тази година кандидатите се състезават в четири категории, всяка от които е разделена на три възрастови групи – I–IV, V–VII и VIII–XII клас:

"Изкуства";

"Математика и природни науки";

"Хуманитарни науки";

"Спорт".

Победителите във всяка категория и възрастова група ще бъдат определени въз основа на резултатите от онлайн гласуването. Всеки желаещ може да даде своя глас на специално създадената платформа: https://ug.burgas.bg/.

Гласуването е еднократно във всяка категория и възрастова група и ще продължи до 12:00 часа на 29 ноември 2026 г.

За да бъде отчетен гласът, е необходимо да бъде посочен валиден електронен адрес. На него ще бъде изпратен линк за потвърждение, чрез който гласуването се финализира. Непотвърдените гласове няма да бъдат зачитани.

Важно за гласуващите:

- Има ограничение за гласуване от чужбина.

- Възможно е забавяне при получаването на имейла с линка за потвърждение заради натоварване на сървъра. При липса на съобщение проверете и папката SPAM.

- За предотвратяване на автоматизирано гласуване се използва системата ReCaptcha.

Експерти ще следят за опити за манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. Подобни действия могат да повлияят негативно на съответния кандидат.

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Гласуването се извършва единствено през официалната платформа на Община Бургас: https://ug.burgas.bg/.

Подкрепете младите таланти на Бургас! Всеки глас е признание за техния труд, постоянство и успехи и още един начин да покажем, че градът цени и насърчава своите талантливи деца.