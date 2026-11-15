УМБАЛ Бургас развенча опасни митове за първата помощ

Защо не бива да навеждаме главата назад при кръвотечение от носа, да дърпаме косата на припаднал човек или да се опитваме да извадим „глътнат език“? Тези и други широко разпространени заблуди бяха опровергани по време на поредното обучение по първа помощ в УМБАЛ Бургас. Специален акцент беше поставен върху използването на автоматичен външен дефибрилатор - устройство, с което всеки може да помогне за спасяването на човешки живот при внезапно спиране на сърцето. Обучението предизвика голям интерес и събра над 150 души - полицаи, студенти по медицина, ученици, служители на Община Бургас и граждани. Водещ беше д-р Светослав Тодоров, д.м., неврохирург и заместник-директор на УМБАЛ Бургас, който е и обучител по първа помощ към БЧК.

Една от основните теми бяха грешките, които хората допускат, водени от остарели съвети, погрешни представи и методи, гледани във филми. При кръвотечение от носа например главата не трябва да се навежда назад, защото кръвта може да попадне в гърлото. Правилното действие е леко навеждане напред и притискане на ноздрите. Дърпането на косата на припаднал човек няма никакъв лечебен ефект, а опитите да се „извади“ езикът на човек в безсъзнание могат да причинят допълнителни увреждания. Човек не може буквално да си глътне езика, но при загуба на съзнание той може да запуши дихателните пътища. Правилното действие в този случай е навеждане на главата назад и повдигане на челюстта напред.

Сред другите практически съвети беше и правилното проверяване на пулса - не с палеца, който има собствена осезаема пулсация, а с два или три пръста. Д-р Тодоров предупреди и срещу използването на народни средства като поставяне на тютюн върху рани. Подобни практики не помагат, а създават риск от замърсяване и инфекция.

Най-голям интерес предизвика практическата работа с автоматичен външен дефибрилатор. Всеки желаещ имаше възможност да изпробва устройството и да се запознае с последователността на действията. Уредът сам анализира сърдечния ритъм, преценява дали е необходим електрически шок и дава гласови инструкции на човека, който оказва помощ. Той е създаден така, че да може да бъде използван и от хора без медицинско образование. Особено полезно беше обучението за полицейските служители, тъй като от следващата година се предвижда патрулните автомобили да бъдат оборудвани с автоматични дефибрилатори. Полицаите често пристигат сред първите на мястото на инцидент и умението да използват устройството може да се окаже решаващо в минутите до пристигането на спешен медицински екип. Гражданите пък могат да използват вече поставените в Бургас външни дефибрилатори, а ученици и учители - монтираните в учебните заведения.

Участниците се запознаха и с правилата за реакция при загуба на съзнание, спиране на дишането, тежки кръвотечения, задавяне, травми, инфаркт и инсулт. Д-р Тодоров припомни правилото на четирите „О“ - обезопаси, оцени, оповести, окажи помощ. Първата стъпка винаги е да се уверим, че мястото е безопасно, след което да оценим състоянието на пострадалия, да потърсим помощ на телефон 112 и да предприемем необходимите животоспасяващи действия.

Обучението е част от поредицата безплатни инициативи на УМБАЛ Бургас, насочени към повишаване на здравната култура и практическата подготовка на гражданите за действия при спешни ситуации. Целта е повече хора да знаят не само какво трябва да направят, но и кои широко разпространени грешки да избягват, защото в критична ситуация правилната реакция спасява живот.