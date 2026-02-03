Данъчната чистка в България за гръцки компании се засилва

Сайтът powergame.gr помества статия със заглавие "ΑΑΔΕ (гръцката агенция за приходите): Гръцки компании базирани в България, Румъния и Кипър под микроскоп".

В статията се посочва, че гръцките данъчни власти насочват вниманието си към десетки хиляди компании, които през последните години формално са прехвърлили седалището си в съседни страни с по-ниско данъчно облагане като България, Румъния и Кипър. Данъчните проверки се засилват, а посланието на ΑΑΔΕ е ясно - "виртуалното" прехвърляне на седалище вече няма да се толерира. Ако дейността на фирмата е легална и реална, няма причина за притеснение, но в много случаи се установява, че фирмите нямат персонал, физически офиси или реална търговска дейност в страната на регистрация, използвайки я само за намаляване на данъчната тежест в Гърция.

Тази ситуация доведе до безпрецедентна мобилизация на гръцката данъчна администрация. ΑΑΔΕ е установила постоянна институционална координация с данъчните органи в България, Румъния и Кипър, като особено в България всяка новоучредена компания от гръцки гражданин се докладва незабавно. Данъчните проверяват не само наличието на офиси и персонал, но и реалната икономическа активност и мястото, където се вземат управленските решения.

При липса на реално присъствие, ΑΑΔΕ може да пренебрегне юридическата форма на чуждестранната компания и да обложи печалбите ѝ в Гърция, като прилага член 38 от Закона 4174/2013 (против злоупотреби). Според медията, вече били регистрирани случаи, в които всички печалби се облагат повторно, а фиктивните разходи се анулират.

