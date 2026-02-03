Златното момче на българския сноуборд, което ще се бори за олимпийска титла в Милано/Кортина

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Най-голямата надежда за олимпийски медал за България се крепи на раменете на 20-годишния сноубордист Тервел Замфиров. След като направи фурор с пет златни медала от световни първенства при мъжете и младежите през последните три години, той ще се бори за олимпийско злато в Милано–Кортина: медал, печелен само веднъж в историята ни - от Екатерина Дафовска в биатлона през 1998 г.

Тервел Замфиров - голямата надежда на България на Зимната олимпиада

Тервел тръгва от рано по стъпките на баща си Анатолий, който днес е и негов треньор. Замфиров-младши и сестра му Малена носят безброй поводи за гордост на България на световната сноуборд сцена, а баща им споделя, че тайната на добрата подготовка е да се стимулира активно работата на техните мозъци. „Ние вярваме, че правилният начин да се закали един спортист не е във фитнес залата, а като се стимулира мозъкът му. Ние учим мозъците на състезателите да работят”, заяви Анатолий Замфиров.

„Рецептата за успехите е много работа, отдаденост и вяра в собствените възможности. Децата не се щадят - карат, тренират и работят. Ние не се занимаваме само с един спорт, а с много и различни. Още от малки те са подлагани на различни спортни активности и предизвикателства”, споделя още Анатолий пред БТА.

Многото таланти на Тервел

Тервел не се занимава единствено със сноуборд – той има медали от най-различни спортове – джудо, тенис, мотокрос, кайтсърф, ски алпийски дисциплини. „Взимал съм медали в над 10 различни спорта”, коментира той. В сноуборда обаче той е недосегаем. През последните три години той става четирикратен световен шампион за младежи до 21 години от шампионатите в Банско през 2023 г. и в Закопане през 2025 г.

Най-големите успехи на Тервел Замфиров

Най-големият му успех идва на Световното първенство в Сейнт Мориц, където печели историческа първа световна титла за България в сноуборда при мъжете. На 18 януари тази година, той постига първия си успех в Световната купа, като печели гигантския слалом в Банско и дава силна заявка за предстоящата Олимпиада. Сега той ще опита да спечели и първо олимпийско злато за България в сноуборда.

Тервел учи ветеринарна медицина в Лесотехническия университет и доказва колко верни са думите на баща му (който също е ветеринарен лекар), че спортът и учението вървят ръка за ръка. Той също така е и студент в Националната спортна академия "Васил Левски", където е със специалност "Сноуборд".

Автор: Кристин Попова

