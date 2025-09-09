Мери Бойс Бенд и Бургас канят на празничен концерт за 15 септември

Мери Бойс Бенд и Община Бургас ви канят на концерта "Отива си лятото, идва есента" на 15 септември 2025 г. (понеделник), от 19:00 ч., на сцената до Флората в Бургас. Групата се завръща за 15 септември в родния град по покана на кмета на Бургас - Димитър Николов.

Мери споделя: "Всяка година по това време получаваме обаждания от цялата страна да гостуваме на Първия учебен ден. Десетки училища откриват Новата учебна година с любимия рефрен "Отива си лятото, идва есента", а песента ни "Непознати улици" се изпълнява от безброй деца на празника и след това като част от образователната програма по музика... Радваме се, че Бургас дава пример за празнично посрещане на Новата учебна година! Няма нищо по-хубаво от това да изнесем концерт на Първия учебен ден в родния град! Поканихме на своята сцена и училищни групи! Самите ние като деца сме били част от училищни групи. Радваме се, че концертът "Отива си лятото, идва есента" се превръща в традиция! Но тази година в него ще представим още нещо вълнуващо - Първото издание на „Рокендрол класна стая“. То ще бъде посветено на Ози Озбърн. „Рокендрол класна стая“ е образователна инициатива, с която се надявам да гостуваме в множество училища и да съберем много последователи!“.

Очакваме ви на 15 септември, на сцената на поляната до Флората! Започваме в 19:00 ч.