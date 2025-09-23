Войната в Украйна:

Монтираха първата пейка за кърмачки, ето къде

23 септември 2025, 12:02 часа 310 прочитания 0 коментара
Монтираха първата пейка за кърмачки, ето къде

В Царево монтираха първата пейка за кърмачки с въртяща се седалка, съобщиха от общината. Съоръжението е поставено в района на детската площадка срещу сградата на Районния съд и е дарение от Георги Бъчваров и Даниел Бъчваров – баща и син от града.

ОЩЕ: Като у нас: САЩ умуват как да гласуват конгресмените с бебета

Пейката е предназначена за удобство на кърмещите майки, като осигурява спокойствие и комфорт. Автор на идеята е Таня Анестиева от Бургас, известна с изработването на пейки във формата на книги, които са поставени в редица български градове.

ОЩЕ: Започва Световната седмица на кърменето: Кои майки се нуждаят от подкрепа?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Даниел Бъчваров каза при представянето, че Царево е първият град не само в България, но и в света, който разполага с подобен уникален елемент от градската среда, символизиращ грижа, иновация и внимание към семействата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Царево кърмене пейка информация 2025
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес