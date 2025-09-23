Монтираха първата пейка за кърмачки, ето къде

В Царево монтираха първата пейка за кърмачки с въртяща се седалка, съобщиха от общината. Съоръжението е поставено в района на детската площадка срещу сградата на Районния съд и е дарение от Георги Бъчваров и Даниел Бъчваров – баща и син от града.

Пейката е предназначена за удобство на кърмещите майки, като осигурява спокойствие и комфорт. Автор на идеята е Таня Анестиева от Бургас, известна с изработването на пейки във формата на книги, които са поставени в редица български градове.

Даниел Бъчваров каза при представянето, че Царево е първият град не само в България, но и в света, който разполага с подобен уникален елемент от градската среда, символизиращ грижа, иновация и внимание към семействата.