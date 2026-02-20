Община Бургас кандидатства с проект за насърчаване на младежките дейности

Кметът на Бургас Димитър Николов предлага Община Бургас да кандидатства с проект „Младите на Бургас – бъдещето започва сега“ по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028) на Министерството на младежта и спорта. Докладната записка с предложението ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общинския съвет. Община Бургас е допустим кандидат след успешно реализирания проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

С новото проектно предложение се цели насърчаване на участието и социалното включване на млади хора на възраст 15–29 години чрез дейности, които подкрепят личностното развитие, активното гражданство и придобиването на социални и житейски умения.

Сред основните акценти в проекта „Младите на Бургас – бъдещето започва сега“ са: организиране и провеждане на младежка академия за лидерство и гражданско участие, иновативни младежки лаборатории (Youth Labs), форум „Младите говорят“, младежки фестивал на талантите, доброволчески кампании и инициативи в кварталите и съставните селища на общината, междукултурен младежки фестивал и др.

Проектът е в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за младежта (2021–2030) и с реализирането му Община Бургас затвърждава ангажимента си към създаване на устойчива и подкрепяща среда за младите хора, в която те могат да развиват потенциала си, да бъдат активни граждани и да допринасят за бъдещето на града.