Убиваш и разчленяваш жена си, за да я натъпчеш в куфар: Защо не си доживот в затвора - законът е такъв

"Мисля, че този резултат няма да се получи този път. Законът е такъв". Това заяви адвокат Людмил Рангелов, който е юристът, защитаващ гледната точка на роднините на убитата по особено жесток начин Евгения Владимирова, чието тяло беше намерено нарязано в куфар.

Рангелов поясни - Върховният касационен съд (ВКС) върна делото заради негодни доказателства. "ВКС с едни така засукани твърдения предпостави тази присъда", каза юристът, визирайки оневиняването на бащата Пламен Владимиров и намаляването на присъдата на сина му Орлин Владимиров - от доживотна присъда на 20 години затвор. Първоначално, на 2 инстанции, двамата бяха осъдени на доживотен затвор.

Людмил Рангелов каза, че все още не са излезли мотивите за новите присъди, както и че двете присъди ще бъдат обжалвани - адвокатът посочи, че при решението на ВКС е имало съдия с особено мнение т.е. против. Пред БНТ той добави, че двамата подсъдими при следствени експерименти са разказали доста подробности за престъплението - но в качеството си на свидетели. И уточни разковничето - когато някой са самоуличава за престъпление, трябва веднага да бъде предупреден, че има право на адвокат. Точно тези следствени експерименти при първоначалните присъди на две инстанции не са взети предвид, изглежда с мотив, че Пламен и Орлин Владимирови не са предупредени навреме, че имат право на юридическа защита.

СНИМКА: Орлин Владимиров, БГНЕС

И скандалното, според Рангелов - Пламен Владимиров е такъв роднина, че за лично укривателство не носи наказателна отговорност. Така е написан законът, че независимо дали криеш крадена вещ, но не си я откраднал ти или криеш, че някой е убил човек, е едно и също, каза юристът.

