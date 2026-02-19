Вижте кой е най-посещаваният туристически район у нас

Министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош обяви коя област е първа в страната по брой регистрации на туристи по текущи данни на Националния статистически институт.

Оказва се, че национален призьор е област Бургас с над 2 155 000 туристически регистразии за 2025 г.

Боршош се срещна с областния управител на Област на Бургас Владимир Крумов, градоначалникът Димитър Николов и кметове и представители на общини от областта.

Още: Сериозно увеличение при пътуванията на българи в чужбина

Туристи в Бургас няма само през зимата

Мирослав Боршош съобщи за лидерската позиция на Област Бургас и представи статистически данни за 2025 г., които показват стабилен интерес от чуждестранни туристи, като се наблюдава ръст от пазари като Германия, Израел и Турция.

Представените данни сочат, че основният туристически поток към областта остава концентриран не само през летните месеци, но и през пролетта и есента.

Ресорният министър в оставка припомни някои от съвместните инициативи в тази посока. Сред тях беше националната кампания „Дълголятие“, реализирана от Министерството на туризма заедно с черноморските общини. Кампанията имаше за цел да популяризира Южното Черноморие като дестинация не само за морска почивка, но и за културен и спортен туризъм, фестивали, винени и кулинарни мероприятия през септември и октомври.

Още: "Преодоляхме окончателно ковид кризата": Боршош с добри новини за туризма (ВИДЕО)

През изминалата година друга стъпка за налагането на региона като предпочитана целогодишна туристическа дестинация беше създаването на координационно звено по туризъм към Областната администрация, което съдейства за промотиране на събитийните календари.

Източник: Община Бургас

Фестивалите помагат много

Боршош отбеляза още, че важна роля за привличането на посетители извън традиционния летен модел играят културните събития и фестивали в общините.

Той поясни, че подобни събития дават допълнителен тласък на местния бизнес, туризма и културния живот и имат потенциал да превърнат Южното Черноморие в значим фестивален център.

В знак на признание за постигнатите резултати Мирослав Боршош връчи специален плакет на областния управител Владимир Крумов за изключителни постижения на Област Бургас в туризма.