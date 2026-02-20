След искане на шефа на затвора: Решават дали да пусне на свобода Евелин Банев - Брендо

Съдът решава дали да освободи предсрочно осъдения за наркотрафик Евелин Банев - Брендо. Това става след предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански. Припомняем, че Брендо излежава присъда от 10 години и половина в Софийския затвор. Мотивите, с които шефът на затвора прави това предложение, са изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.

Според предложението Брендо фактически е изтърпял 5 г. и 4 месеца, като има и 5 месеца от работа - при работа 2 дни се броят за 3 излежани. Така му остава да изтърпи още 4 години и 9 месеца, т.е. изтърпял е повече от половината си присъда.

След като се разбра за искането в началото на февруари, тогавашният правосъден министър Георги Георгиев нареди проверка на случая и отстрани временно Чорбански, докато тече проверката. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерството на правосъдието. Резултати от проверката още не са обявени.