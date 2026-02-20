Поредният циклон променя времето у нас: Подробности от проф. Георги Рачев

Това е прогноза, не е диагноза. Днес следобед ще започна да вали в Западна България и ще обхване цялата страна. В събота дъждът ще премине в сняг. Ако си вкъщи пред камината, а навън вали сняг, по-хубаво от това няма. Но друго е, ако си навън, на работа. През страната ни преминава поредния циклон. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Свършва зимата. От следващата седмица сме наредили едни слънца, та дори и на Боровец", каза той.

Времето днес

На много места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, за София – около 1 градуса.

След обяд и през нощта срещу събота валежите ще обхващат централните и източните райони. По-значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област, а в районите със снежна покривка ще има условия за заледявания.

Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в източните райони – до 15 градуса, в Северозападна България - между 5 и 8 градуса, в София – около 10 градуса.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са близки до нулата. На много места в Централна и Източна България ще има валежи от сняг, в по-южните райони дъжд и сняг. Ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи. До сутринта в неделя валежите в повечето райони ще спрат, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад.

В неделя вече ще е почти без валежи, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и ще достигат на места до 8-10 градуса, на изток все още ще са до 2-3 градуса.