Църковен празник на 21 февруари: Задължително направете това в дома си, за да се избавите от всичко лошо

На 21 февруари, според църковния календар, православните християни почитат Свети Тимотей Олимпийски, архиепископ Евстатий Антиохийски. Денят е известен в народната култура като Тимотей Пролетоносец. Ето какви са традициите, народните поличби забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 21 февруари

Православният празник 21 февруари (6 март по стар стил) е денят на паметта на Свети Тимотей Олимпски , отшелник, живял през VIII век. Малко се знае за живота на светеца. Тимотей е роден в Италия. От ранна възраст той започва да работи в манастира „Символи“ близо до планината Олимп. Оттук получава името си – Олимпиец.

Като възрастен, Тимотей решил да стане отшелник и прекарал много години в самота. Светецът пътувал много, ходейки сам през гори, планини и пустини. Заради начина си на живот и постоянната си молитва, той получил от Бога дара на изцелението и екзорсизма. Светецът доживял до дълбока старост.

Поличби, традиции, обичаи и забрани за 21 февруари

В народния календар 21 февруари е празникът на Тимофей Весновей. Вярва се, че след този ден зимата вече не е заплаха, а поличбите предсказват каква ще бъде пролетта - какво е времето на Тимофей, такава ще бъде цялата пролет. Ако въздухът е топъл и сух - пролетта ще бъде топла и ще отмине бързо.

Според суеверията, този ден бележи началото на движението на сока в кленовете и брезите, така че отсичането на дървета е забранено.

На 21 февруари църквата осъжда нецензурния език, ругатните, клюките, лъжата, мързела, алчността, завистта и отчаянието. Човек не бива да отказва помощ или да наранява животни.

Според народните вярвания на този ден не бива да излизате навън без връхна дреха. Също така на този ден се препоръчва и да бъдете много внимателни с алкохолните напитки - има риск да направите нещо необмислено, ако консумирате алкохол.

Свети Тимотей е наричан закрилник на бедните, баща на сираците и утеха на скърбящите. На този православен празник хората се молят на светеца за изцеление от болести.

На този ден е обичайно да се прави общо почистване на дома, за да се избавите от натрупаните през зимата непотребни вещи – вярва се, че това ще помогне да се изчистят всички нещастия и беди от дома. Сънищата в тази нощ се считат за пророчески.

