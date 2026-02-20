Трети ден няма и следа от изчезналия рибарски кораб в Черно море

Трети ден няма и следа от изчезналия в Черно море рибарски кораб с трима души на борда. Продължава издирвателната операция, в която участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция” се е включила в търсенето с дронове и още един катер. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти брегове с надежда да открият следа.

ОЩЕ: Намериха следи от изчезналия риболовен кораб край Маслен нос

Какво се знае до момета?

В четвъртък водолази от доброволния отряд в Созопол откриха следи от разлив на дизелово гориво в района на нос Коракя, където последно е засечен изчезналият кораб. На борда му са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.

"След като направихме оглед покрай брега с лодка, решихме да вземем координатите на кораба. Отидохме до мястото, което е на около 5 километра от сушата. Когато наближихме усетихме силна миризма на нафта, а след това видяхме мазното петно", разказа водолазът от доброволен отряд Найден Недев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Военен хеликоптер се включи в издирването на риболовния кораб в Черно море, съдействие и от Турция

По думите му в този район дълбочината – според показанията на сонара, е била 38 метра. "Не видяхме друго – освен мазното петно от нафта. Нямаше никакви останки от кораб в района. Но ме съмнява това петно да е от друго. Според мен то е именно от кораба", подчерта той.

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев също уточни, че е направен оглед на цялата брегова ивица, която е в рамките на общината, а и отвъд нея. "Не открихме никакви останки от корабокрушение. Акцията ще продължи – не в същия мащаб като през изминалите дни, но ще пуснем пак екипи, които да обиколят", посочи той.