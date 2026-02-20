Правителството на Гюров:

След признание на министър на Тръмп, че е застреляла кучето си: Чикаго го почете с мемориал (ВИДЕО)

20 февруари 2026, 7:37 часа 319 прочитания 0 коментара
Издигнаха мемориал на кучето на вътрешния министър на САЩ Кристи Ноем в Чикаго. По-рано беше съобщено, че тя е застреляла животното заради лошо поведение - нещо, което тя признава в мемоарите си. „Беше неприятна работа... но мразех това куче и трябваше да го направя“, признава тя в книгата си от 2024 г. Ноем завела 14-месечния пойнтер на име Щурец до чакълена яма в имота си и го застреляла.

Тя описва кучето като „необучим“ и опасен, заявявайки, че то е съсипало лов на фазани, нападнало е кокошките на съседа и е се е опитало да я ухапе.

В същата книга Ноем разкри, че е убила и „гадна и зла“ семейна коза, която според нея е преследвала и е съборила децата ѝ.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
куче убийство Кристи Ноем
