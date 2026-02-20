Последните 6 месеца имам чувството, че статистиката и реалността са две различни неща

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов. Той ги каза по време на разговор, чиято тема беше какви са покупателните възможности на българите. Не е изненада, че в куп класации за ЕС българите са на последно място по този показател.

С приемането на еврото имаше много страхове, че идва ударно поскъпване. Засега протести по темата няма - но констатации, че цените се промениха в посока нагоре и коментари, че не говорим за козметични разлики, има и то немалко. Официалната статистика засега сочи 0,6% месечна инфлация през януари и 3,5% на годишна база - това са данните на НСИ.

Още: Както работи парламентът накрая, ще се превърне в сватбарски бюджет