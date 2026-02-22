Дете почина по време на плувен турнир в Бургас

16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас, предаде БНТ. 16-годишен състезател почина по време на международен турнир по плуване в Бургас, съобщиха от Областна дирекция на МВР. Около 8:57 часа днес на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент в плувния басейн на спортен комплекс "Парк Арена – ОЗК", където се е провеждало международното състезание. На 16-годишния състезател от София му прилошало по време на загрявка. Още: Плувал часове наред в океана, за да доведе помощ: 13-годишно момче спаси семейството си (ВИДЕО)

Kакво се е случило?

Снимка: iStock

На младежа е оказана незабавна помощ да излезе от басейна, след което той изпаднал в безсъзнание. Въпреки предприетите реанимационни действия, той е починал.

Към момента няма данни тийнейджърът да е имал здравословни проблеми, уточняват от Областна дирекция на МВР в Бургас.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура, като се извършват множество процесуално-следствени действия, сред които оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

Работата по случая продължава от служители на Второ районно управление в Бургас.

