Бил майката на детето си с метална пръчка: Мъж е обвиняем за домашно насилие

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена в условията на домашно насилие. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 13.05.2026 г. около 22,30 часа в жилище в гр. София, обвиняемият Н.В. многократно удрял с юмруци в главата, лицето и тялото жената, от която има дете. След това я удрял и с метална пръчка в областта на гърба. Вследствие на ударите й причинил лека телесна повреда.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“. Н.В. е задържан до 72 часа.

Днес, 20.05.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

