"Многополюсен свят" и "нови отношения": Путин и Си скрепиха военния и енергийния си алианс (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и китайският авторитарен президент Си Дзинпин приеха декларация от 47 страници относно „развитието на многополюсен свят и нов тип международни отношения“ по време на двудневната визита на стопанина на Кремъл в Пекин. Беше подписана и декларация относно „укрепването на всестранното партньорство и стратегическото взаимодействие“ между Русия и Китай. В това партньорство влиза взаимно съгласие за „нещо много важно“ в енергийния сектор, каза съветникът на Путин Юрий Ушаков.

Думите му кореспондират с изявлението на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който заяви, че Русия и Китай до голяма степен са успели да постигнат съгласие за основните параметри на проекта за газопровод "Силата на Сибир 2". Остават подробностите по проекта, за който се говори вече 11 години, но явно има разбирателство за маршрута и за начина, по който ще се строи: Има сделка?: След години чакане пречупи ли Путин Си Дзинпин за "Силата на Сибир 2".

Церемонията по подписването на съвместните руско-китайски документи се проведе в Голямата зала на народа в Пекин. Общо се очаква да бъдат подписани около 40 документа около двудневната визита на Путин в Китай.

Ceremony of signing joint Russian-Chinese documents at the Great Hall of the People in Beijing



Putin and Xi signed in Beijing a “declaration on the establishment of a multipolar world and a new type of international relations.” The document is 47 pages long.



Що се отнася до многополюсния свят, Путин заяви, цитиран от ТАСС: „Готови сме да сътрудничим с всички, включително с нашите партньори по целия свят, сред които и Съединените щати“.

Русия и Китай засилват военното сътрудничество

"Страните ще продължат да укрепват традиционното приятелство между въоръжените сили на двете държави, да задълбочават взаимното доверие във военната сфера, да подобряват механизмите за сътрудничество, да разширяват практиката на съвместни учения, въздушни и морски патрули, да укрепват координацията и взаимодействието в двустранен и многостранен формат, да реагират съвместно на различни предизвикателства и заплахи, както и да поддържат глобалната и регионалната сигурност и стабилност“, се посочва в документа.

Китай не е осъждал пряко агресията на Руската федерация и се представя за независима страна във войната. Въпреки това Пекин предоставя стоки с двойна употреба на Москва, които могат да се използват и в гражданския, и във военния сектор. Също така медийни разследвания показаха, че китайската страна праща на руснаците компоненти за дронове. Според Reuters Китай тайно е обучил около 200 руски военнослужещи на своя територия в края на миналата година. Освен всичко това Китай купува и руски енергийни ресурси, приходите от които се вливат директно във военната машина на Владимир Путин.

Путин: Русия е "надежден доставчик" на енергийни ресурси за Китай

Руският диктатор се похвали, че Русия остава „надежден доставчик“ на енергийни ресурси за Китай - въпреки мощните удари на украинските сили по петролната и газовата инфраструктура дълбоко в Руската федерация: Московската рафинерия излезе "в отпуск" след украинска атака, тази в Кстово понесе сериозен удар (ВИДЕО).

По време на преговорите Путин заяви, че отношенията между Русия и Китай са достигнали „безпрецедентно високо ниво“.

The Russian dictator boasted that Russia remains a “reliable supplier” of energy resources to China



Основните изявления на диктатора бяха следните:

Русия и Китай ще продължат да прилагат безвизовия режим;

Търговският обмен между двете страни надхвърля 200 милиарда долара вече няколко години;

Енергетиката остава основният двигател на сътрудничеството;

Москва и Пекин засилват координацията си в ООН, БРИКС и Г-20;

Русия и Китай подкрепят „по-справедлив световен ред“.

Путин също така покани Си Дзинпин да посети Русия през следващата година.

Putin to Xi Jinping: "Our cooperation in foreign policy affairs is one of the main stabilizing factors on the international stage.



In the current tense situation on the international stage, our close coordination is especially needed".



Си Дзинпин: Москва и Пекин носят стабилност в "хаотичния свят"

Китайският лидер заяви, че отношенията между Москва и Пекин носят стабилност в „хаотичния свят“, и предупреди срещу „връщане към закона на джунглата“ в международната политика.

Дни по-рано Си Дзинпин беше домакин на американския президент Доналд Тръмп, с когото подходи дипломатично, но и - до известна степен - заплашително: "Нов кръстопът", ухажване и напрежение: Всичко, което трябва да знаете за срещата на Тръмп и Си Дзинпин (ВИДЕО, СНИМКИ).

"Нашето сътрудничество във външнополитическите въпроси е един от основните стабилизиращи фактори на международната сцена", отвърна сега Путин, който вече пета година води пълномащабна война в Украйна, а Китай го подкрепя, макар и да не признава това публично. "В настоящата напрегната ситуация на международната сцена нашата тясна координация е особено необходима“, заяви руският диктатор.

Как Путин бе приет и как бе посрещнат Тръмп: скритото послание на Китай

Вниманието на журналистите беше привлечено от нивото на церемонията по посрещането на руския диктатор. Путин беше посрещнат на летището от китайския външен министър Уан И - член на Политбюро на Комунистическата партия, което се счита за знак на особено уважение в китайския дипломатически протокол. За справка - Тръмп бе посрещнат в Пекин от по-малко влиятелен китайски официален представител, който не е член на Политбюро.

Putin arrives in Beijing to ask Xi for money and a new gas pipeline



Анализатори смятат, че това може да показва, че Пекин подчертава важността на отношенията си с Москва. Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков заяви следното: „Има смисъл да се сравнява същността. Невинаги е лесно да се направи това, защото не всичко е на повърхността. Но основната стойност се крие именно в същността, а не в церемониалните атрибути. Въпреки че, разбира се, за такива държави, за източните държави — а ние също сме отчасти източна държава — церемониалните елементи също носят специално значение".

Посещението на Путин в Китай ще продължи два дни. В руската делегация влизат министри, вицепремиери, управителката на Централната банка Елвира Набиулина, както и ръководители на големи държавни компании и банки.

Междувременно Русия и Китай удължиха безвизовия режим до 2027 г. Първоначално той трябваше да продължи до септември 2026 г. и беше въведен с цел стимулиране на туризма. Въпреки нарастващия туристически поток, Русия не получава значителна икономическа полза. Китайският туризъм се основава почти изцяло на пакетни екскурзии, китайски оператори и техните платежни системи (Alipay и WeChat Pay). Поради слабата интеграция на банковите и дигиталните услуги, по-голямата част от парите преминава през китайската инфраструктура и не остава в руската икономика.

Проблемът се утежнява от липсата на международни платежни системи в Русия. Пазарните оценки сочат, че Русия губи стотици милиони долари годишно - до 1–1,5 милиарда долара при оптимистични сценарии.

Основните дестинации за китайските туристи са Москва, Санкт Петербург, Владивосток и езерото Байкал, но няма масов интерес към други региони на Русия.

