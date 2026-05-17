Кметът на Бургас: Заявявам категоричното желание за домакинство на "Евровизия"

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 г. "Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде", написа Николов във Фейсбук.

"Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради "Евровизия". Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите – колкото и да е трудно, да не се отказваш", написа още Димитър Николов.

Победата на България

DARA спечели "Евровизия" със зареждащия си денс химн Bangaranga. 27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито. На второ място остана Израел, а на трето – Румъния.

Още: "Кмете, да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим": DARA отговори имаме ли зала за "Евровизия"

Bangaranga означава „шум“ на ямайски диалект. Текстът на песента е посветен на ангажимента на DARA да преодолее тревожността и синдрома на дефицит на вниманието, каквато диагноза ѝ беше поставена миналата година. „Bangaranga е нещо, което всеки носи в себе си. Това е моментът, в който избираш да водиш с любов, а не със страх“, казва самата DARA. Преди големия финал българската изпълнителка получи и награда за най-добро артистично изпълнение.

Още: DARA покори "Евровизия" с "Bangaranga". Реакция и класиране (ВИДЕО)