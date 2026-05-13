Откриха нов STEM център в професионална гимназия в Бургас

Модерен STEM център отвори врати днес в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас. Събитието събра представители на местната власт, академичната общност, образователни институции, учители и ученици.

Сред гостите на събитието бяха кметът на Бургас Димитър Николов, началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева, заместник-кметът по образование Михаил Ненов и ректорът на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Сотир Сотиров.

„Удоволствие е да наблюдавам как това място, преди да открием гимназията, се превърна от грозното патенце в красив лебед. В последните години този символ на бъдещето в образованието на Бургас, се развива и надгражда постоянно. Скоро открихме новия високотехнологичен корпус с ново общежитие, а днес, и нов STEM център. На учениците пожелавам с творчески ентусиазъм, любопитство и интерес да усвоявате знанието и ако решите след време да се върнете тук, в Бургас, да го направите още по-красив. Очаквам скоро да подготвите и технически проект за нов корпус на гимназията с басейн и физкултурен салон“, заяви кметът Димитър Николов по време на откриването.

Директорът на гимназията Димитрина Тодорова разказа, че STEM кабинетите са част от концепцията за изграждане на модерна STEM среда в направление „Природни науки“. Те ще се използват за обучение по биология, химия, физика и „Програмиране на вградени системи“, като ще осигуряват възможности за провеждане както на реални, така и на виртуални лабораторни експерименти.

„До края на май гимназията ще стане International Baccalaureate (IB) училище и това ще бъде първото общинско училище в държавата, което ще има този статут. Това също е инициатива на кмета Николов“, допълни още директорът на ПГКПИ Димитрина Тодорова.

„Поздравявам училището, че бяха много активни на престижното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Вашите ученици бяха най-добрите и догодина вие ще сте домакини на това състезание“, сподели началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева.

„Декларирам, че можете да разчитате на нас и на нашата подкрепа за всички ваши инициативи за преподаватели, за учебни материали и за методични ръководства“, заяви проф. д-р Сотир Сотиров – ректор на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров и член на Настоятелството на ИТ гимназията.

Новата образователна среда ще подпомага прилагането на иновативни методи на преподаване и ще насърчава развитието на практически умения, критическо мислене и работа по проекти.

Центърът е оборудван с високотехнологична техника и специализирано лабораторно обзавеждане, които ще подпомагат практическото обучение на учениците. Сред новите придобивки са модерни микроскопи, 3D принтери, плотер за печат, роботизирани ръце, интерактивна система zSpace за виртуална и добавена реалност, високопроизводителни компютърни конфигурации, специализиран софтуер и оборудване за експериментална и проектна дейност.

STEM центърът в ИТ гимназията ще даде възможност на учениците да придобиват знания и практически опит, свързани с професиите на бъдещето, както и да развиват своя интерес към науката, технологиите и иновациите.