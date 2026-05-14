Над 350 колоездачи се включиха във велошествието по трасето на Giro d’Italia в Бургас

Стотици жители и гости на Бургас караха по първите километри от трасето на Giro d’Italia по време на велошествието „Карай като шампионите!“, проведено на 9 май като част от програмата на Giro d’Italia Grande Partenza в Бургас. Желаещите да се включат бяха почти двойно повече от състезателния пелотон, стартирал втория етап на Обиколката на Италия от морския град“.

Велошествието, организирано от „Бургаска велосипедна общност“ в партньорство с Община Бургас, даде възможност на участниците да изминат първите 6 километра от официалното трасе на Giro d’Italia през центъра на града и да се докоснат до атмосферата на едно от най-престижните колоездачни състезания в света.

Деца, семейства и любители колоездачи изпълниха улиците на Бургас с настроение, движение и велосипедна енергия.

Събитието не беше състезание, а организирано градско каране, посветено на споделената емоция, активния начин на живот и насърчаването на колоезденето като част от ежедневното придвижване в града.

Стартът беше даден от площад „Тройката“ – под официалната стартова арка на втория етап на Giro d’Italia, непосредствено след потеглянето на състезателния пелотон

Маршрутът премина по основни улици и булеварди на града до изхода за София, откъдето групата продължи по велоалеята към Морската градина. Финалът беше на балюстрадата на Морското казино, където участниците направиха обща снимка за спомен.

Организаторите от „Бургаска велосипедна общност“ благодарят на Община Бургас за партньорството при реализирането на събитието, както и на служителите на ОД на МВР – Бургас за отличната координация и осигуряването на безопасността по маршрута.

Велошествието „Карай като шампионите!“ показа силния обществен интерес към колоезденето и развитието на велосипедната култура в Бургас. Стотици граждани по улиците аплодираха участниците, а мнозина споделиха, че съжаляват, че не са успели да се включат.

Големият интерес към инициативата потвърди, че колоезденето заема все по-важно място в градския живот и че развитието на безопасна и добре свързана велосипедна инфраструктура остава ключово за бъдещето на Бургас.

Още емоции и моменти от велошествието във видеото с кадри на Петя Янакиева от БНР Бургас и Радостина Ценова от БФБ – клон Странджа - https://youtu.be/2N7gQ9FkTK4?si=N84gltlCV1x6VM8z