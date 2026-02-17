"Съвършено необичайна ситуация": Експерт с коментар за поредното спиране на 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

За последните два месеца шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира за втори път непланирано, а ако се върнем малко по-назад – общо три пъти. „Това е една съвършено необичайна ситуация“, заяви проф. Георги Касчиев. По думите му проблемът се повтаря след основния ремонт на блока, завършил на 1 декември. „След това вече за трети път се изкъсва едно от предпазните мембранни устройства на сепаратор-паропрегревател на турбината“, обясни той.

Проф. Касчиев поясни, че става дума за устройство, което има защитна функция. „Тяхното предназначение е, ако при някакви преходни процеси се вдигне налягането, те да изпуснат част от парата, така да снижат налягането и да го предпазят от повреди.“ Тези елементи се подменят на всеки четири години. „Досега никога не е имало проблеми“, подчерта той и добави, че до момента са използвани оригинални части от завода производител в Русия.

По думите му през 2024 г. е била обявена обществена поръчка за доставка на оригинални компоненти, договорът е бил сключен, а впоследствие е получена и дерогация за внос. „По неизвестни причини ръководството на централата отказва да подпише този договор“, заяви проф. Кащиев.

Според него вместо оригиналните части е било решено те да бъдат изработени от българска фирма. „Много е рисковано да се слагат устройства с компоненти, които не са одобрени от производителя. Има изрична забрана в нормативен документ. Доколкото разбрах, отказват да сключат този договор, защото изглежда вече имат договорка с фирмата „Енергоремонт“ в Козлодуй и тя да изработи тези устройства, които на външен вид изглеждат нещо много просто. Много просто обаче за некомпетентни хора, на които им е трудно да си представят, че това е част от проекта на турбината, в който са вложени години труд и опит на хора с различни специалности, изучени опита от експлоатацията и и т.н. Ако не разполагаш със същия вид материал, с технологията, от който да го произведеш, резултатите могат да бъдат много печални, както и се получава на практика“, подчерта експертът.

Той изчисли и финансовите щети. „В сравнение с 5 блок, 6 блок е произвел по-малко около 440 хиляди мегаватчаса. Ако сложите средна цена от 100 евро на мегаватчас, получавате загуби около 60 милиона евро“, обясни той.

По думите му това са „преките и ясни щети от това авантюристично действие“. Проф. Касчиев обясни и техническите последици от многократните спирания и пускания: „Всеки излишен термичен цикъл води до умора на метала“ и даде пример: „Ако вземете едно парченце ламарина и го сгъвате, сгъвате, сгъвате – на хилядния опит няма да се сгъне, а ще се счупи.“

По отношение на опасенията за радиация той беше категоричен: „Риск за радиация в момента няма.“ Но предупреди за друго: „Ако тези хора спокойно нарушават ясни забрани в нормативни документи, какво остава за техните подчинени? Това е деградация на културата на безопасност.“

По думите му в момента се предвижда подмяна с части „изработени от подобен на оригиналния метал“. „Подобен“, подчерта той, цитирайки съобщение на страницата на централата. „Доставили са метал от ламарина от китайски производители и се надяват, че нейният състав е много подобен или почти същият, както на използваната в руските елементи, в оригиналните елементи. Ще го произведе пак същата фирма „Енергоремонт“. Технологията за подготовка на тази ламарина, това е 2 мм ламарина, пред нея има още един елемент, който по заводската документация трябва да бъде изпитан в специален стенд, как ще го направят това“, коментира Касчиев.

Той добави и че има големи рискове и голяма несигурност. „Може да стане така, че при вдигане на мощността, вече на високи нива, налягането в тази компонента нараства, както и температурата на парата. Те за това се скъсват при висока мощност вече, над близо до 1000 МВт. Може пак да стане същото, а може да стане обратният случай, те да са толкова твърди, че въобще да не се скъсят при такова налягане и да не изпълнят проектните си функции. И тогава вече може да стане в турбинна зала такава производствена авария, че ако има някой човек наоколо, буквално ще бъде сварен за секунди. Това е такъв поток пара, може да повреди кабели, да наруши изолации, да не говорим, че може да нахлуе на места, където има хора“, заяви той.

Според него това създава нови неизвестни: „Може пак да стане същото. А може да стане обратният случай – те да са толкова твърди, че въобще да не се скъсат при такова налягане и да не изпълнят проектните си функции.“

Той предупреди, че при подобен сценарий в турбинната зала може да се стигне до тежка производствена авария. „Спазването на тези изисквания е железен закон. Това просто на нищо не прилича“, каза още проф. Касчиев.

В края на разговора той заяви: „Казвам ви го с болка, защото съм седял младостта си в тези блокове. Сега да виждам такова отношение просто преминава всякакви граници на безотговорност.“ Експертът каза още, че са отправени покани към министъра на енергетиката и към ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ да дадат публично обяснение за взетите решения. Паралелно с това, по думите му, в прокуратурата вече има подадени сигнали по случая. „Това, което се случва, е за мен най-крещящото безобразие тук“, смята експертът.