В Бургас започва фестивалът "Сребро в косите, песен в душите край морето"

Над 1200 участници ще се качат на сцената на Културен дом НХК, за да изявят своя талант в 14-ия Национален фестивал „Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас“. Събитието, което стартира днес, се организира от Община Бургас и Сдружение „СП-2004 – Бургас“. Фестивалът е посветен на 1 октомври – Международния ден на възрастните хора, и ще продължи два последователни дни – 29 и 30 септември. Програмата започна в 10:00 часа и включва изпълнения на певчески и танцови състави от цялата страна.

Утре, 30 септември, от 17:30 часа ще се състои празничен гала концерт „Бургаски вечери“, в който ще се включат най-атрактивните и добре представили се участници.

Участие във фестивала ще вземат 98 състава и 58 индивидуални изпълнители от всички краища на страната или общият брой на участниците ще надхвърли 1250 души, като преобладават клубовете на пенсионера и съставите към народни читалища.

Тази година фестивалът за първи път има и международно участие. Бургас посреща гости от Румъния и Турция, които ще се включат в музикалната програма и ще донесат разнообразие от културни традиции.

Фестивалът „Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас“ е важен културен форум, който събира хора, обединени от любовта към песента, танца и активния живот.