Украйна продава NFT за да финансира войната срещу Русия

Емитирането на специалните държавни ценни книжа е само един от каналите, по които Украйна се опитва да привлича финансиране. Правителството е в разговори с Международния валутен фонд и Световната банка за осигуряване на спешна подкрепа. Чрез публикация в Twitter Фьодоров посочва, че NFT активите ще бъдат пуснати съвсем скоро, като добавя, че страната му няма планове да издава заменими токени или казано с други думи – собствена криптовалута, подобна на биткойн и останалите виртуални валути.

NFT представлява дигитален актив, който се създава в една единствена бройка и може да се продава или купува, подобно на всяка друга частна собственост, въпреки, че няма физическа форма. NFT могат да се разглеждат и като дигитални сертификати за собственост върху физически или виртуални активи.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2022

Новината е поредният пример, че украинското правителство сериозно поглежда към дигиталните активи като нов канал за набиране на средства, чрез които да финансира въоръжените си сили.

През тази седмица Украйна набра 8.1 млрд. гривни (около 270 млн. долара) от продажбата на военни облигации.

Номиналната стойност на облигациите със срок от по една година възлиза на 1 000 украински гривни, а предлаганата годишна доходност достига 11%.

„Средствата от облигациите ще се използват за посрещането на нуждите на Въоръжените сили на Украйна”, посочиха от финансовото министерство на страната.

Освен това през тази седмица Световната банка и МВФ обявиха, че работят по пакет за милиарди, които да бъде предоставен на Украйна през идните месеци.

Междувременно милиони долари бяха насочени към Украйна чрез анонимни дарения под формата на биткойн, сочи информация на компании за анализ на пазара на виртуални валути.

През миналия уикенд украинското правителство публикува в Twitter, че приема дарения под формата на биткойн, етериум и USDT. Страната публикува адресите на два портфейла за криптовалути, като само за 8 часа по тези сметки постъпиха дарения за 5.4 млн. долара под формата на биткойн, етер и други виртуални валути.