Руснак се опита да преплува Босфора, но изчезна

29-годишен руски плувец изчезна вчера по време на традиционното ежегодно плуване през Босфорския проток, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Турския олимпийски комитет, организатор на Междуконтиненталното плувно състезание „Босфор“.

Руският плувец Николай Свечников се състезава в 37-ото издание на популярното състезание от 6,5 километра, което е предизвикателно заради силните течения, преминаващи през пролива между Азия и Европа.

Участваха над 2800 плувци от 81 държави.

„Работим в тясно сътрудничество с бреговата охрана и полицията, за да разследваме този инцидент“, се казва в изявление на Турския олимпийски комитет (TMOK). „Състезанието приключва два часа след като последният плувец влезе във водата. В крайна сметка цялото трасе беше проверено и беше установено, че няма повече плувци във водата.“ Корабният и товарен трафик беше спрян по време на състезанието. Босфорът свързва Черно море с Мраморно море, а през Дарданелите - с Егейско и Средиземно море. ОЩЕ: Известен руски режисьор се удавил в България