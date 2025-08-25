Войната в Украйна:

"Български пощи" спират приемане на пратки от САЩ

25 август 2025, 15:58 часа 232 прочитания 0 коментара
„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ, считано от 26 август 2025 година, съобщиха от дружеството. 

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки. При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.

Припомняме, че само преди дни кКато последица от митата на американския президент Доланд Тръмп - френските пощи La Poste обявиха, че ще спрат пратките до Съединените щати, считано от 25 август, вследствие на затягането на американските митнически процедури. ОЩЕ: Тръмп е виновен: Френските пощи спират пратките до САЩ

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
