Нови сателитни снимки, публикувани от украинския канал Dnipro Osint, показват какви са пораженията от украинската атака с дронове по Новошахтинската рафинерия в Ростовска област на Русия. Тя бе ударена още на 21 август, а дни по-късно пожарът там продължи да гори. Самата рафинерия е свързвана в Украйна с кумеца на Владимир Путин - Виктор Медведчук: Украйна подпали най-голямото руско пристанище в Балтийско море, рафинерия на кумеца на Путин гори над 72 часа (ВИДЕА).

До 16 резервоара са повредени или унищожени

От снимките се вижда, че западната част на нефтопреработвателния завод в Новошахтинск е в руини, като до 16 резервоара за съхранение са сериозно повредени или напълно унищожени от пожара.

New satellite images from Dnipro Osint show the western section of the Novoshakhtinsk oil refinery in ruins, with up to 16 storage tanks either heavily damaged or completely destroyed by fire. FIRMS data shows no active fires now, suggesting the blaze has either been extinguished… pic.twitter.com/NDysT2p5YZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2025

Данните на FIRMS - системата на NASA за топлинни петна по земната повърхност - показват, че в момента няма активни пожари в обекта, което предполага, че огънят е бил потушен.

Преди това имаше неофициална информация от украински източници като "Цензор.нет", че за да се гаси пожарът след визитата на украинските дронове, била спряна водата в близкото градче Красний Сулин, и е била пренасочена. В градчето живеят 35 000 души.

Сателитни снимки показват какво е ударено и в завода за "Шахед"-и

Dnipro Osint публикува сателитни снимки и на резултатите от две атаки с дронове на Службата за сигурност на Украйна срещу логистичния комплекс "Дън Сяопин" в Татарстан. Комплексът е основният логистичен център на икономическата зона "Алабуга", където се съхраняват готови безпилотни летателни апарати от типа "Шахед" (иранско производство и руските им версии) и симулатори, преди да бъдат изпратени до местата за изстрелване срещу Украйна.

В резултат на двете атаки са регистрирани до 6 удара в склада от клас "А". Дупките от някои от тях вече са запълнени, но красивият надпис "ВТБ" на покрива на склада е трябвало да бъде пожертван, пише каналът.

