Депутатът от руската държавна дума Татяна Буцкая заяви пред изданието "Парламентская газета“, че руският организъм е „генетично настроен“ към зеленчуци, а не към банани или манго. "Лятото е периодът, когато масата е пълна не само с пресни плодове, плодове и зеленчуци, а с такива, които са отгледани в нашия регион, защото тялото е генетично настроено към картофи, моркови, ягоди, краставици, а не към банани или манго“, смята тя.

Депутатът също така посъветва да се допълни лятната маса с ягоди с извара или салати, приготвени от пресни краставици и зеленина, закупени от фермерските пазари. Според нея подобни ястия укрепват здравето, позволявайки на организма да се запаси с витамини за зимата. В Москва средната цена на килограм ягоди надхвърля 3 хиляди рубли.

Междувременно, данни на аналитичната компания Nielsen показват, че от август 2024 г. до юли 2025 г. продажбите на пресни зеленчуци в Русия са спаднали с 2,6%. Експертите отдават това на покачващите се цени и отбелязват забавяне на растежа на пазара на храни: през 2025 г. той е спаднал до 2,2% спрямо 6% година по-рано. Анализаторите смятат, че руснаците сега са принудени да спестяват и да оптимизират потребителската си кошница.

Още: Путин по стъпките на Тръмп: Русия не пуска камиони с плодове през границата си (ВИДЕО)

"Обиди всички хора по света": Експерт по етикет показа как правилно се яде банан (ВИДЕО)