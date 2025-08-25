Задръстване от 10 км: ТИР гори на АМ “Тракия“

ТИР гори на АМ "Тракия", блокирайки движението по магистралата. Инцидентът се случи в района на 141 километър днес.

По информация на бТВ, цитирана от БГНЕС, тежкотоварният автомобил първоначално е спукал гума, при което шофьорът губил контрол и превозното средство катастрофира в полето, където се възпламенява.

На място има силно задимяване, което възпрепятства преминаването на автомобили. Пътни полицаи отклоняват движението по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово.

Движението се регулира от "Пътна полиция". Образуваха се километрични опашки от превозни средства.

В една от големите групи във Фейсбук, където потребителят споделят пътната обстановка, шофьори информират, че задръстването в посока София е над 10 километра.