Задръстване от 10 км: ТИР гори на АМ “Тракия“

25 август 2025, 16:17 часа 488 прочитания 0 коментара
ТИР гори на АМ "Тракия", блокирайки движението по магистралата. Инцидентът се случи в района на 141 километър днес.

По информация на бТВ, цитирана от БГНЕС, тежкотоварният автомобил първоначално е спукал гума, при което шофьорът губил контрол и превозното средство катастрофира в полето, където се възпламенява. 

На място има силно задимяване, което възпрепятства преминаването на автомобили. Пътни полицаи отклоняват движението по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово.

Движението се регулира от "Пътна полиция". Образуваха се километрични опашки от превозни средства.

В една от големите групи във Фейсбук, където потребителят споделят пътната обстановка, шофьори информират, че задръстването в посока София е над 10 километра.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ТИР Задръстване горящ камион информация 2025
