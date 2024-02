"Путин, сложи ред": Полски фермер със скандален плакат вбеси Варшава (СНИМКА)

Скандалната проява накара вътрешният министър на Полша Марчин Кервински да реагира. Кервински обеща, че срещу автора на плаката ще бъдат взети мерки "заради пропаганда на тоталитарна държавна система".

