За да не са само китайски: Ирански автомобили атакуват пазара в Русия

Началото на продажбите на иранските автомобили Shahin беше планирано в Русия от 11 юни тази година. Договорът на стойност 700 милиона евро е за 3 години. През този период на руския пазар трябва да бъдат доставени 45 хиляди броя коли Iran Khodro и Saipa, от които 10 хиляди още през първата година.

Така в близко бъдеще в Русия ще започнат масови продажби на продукти от иранската автомобилна индустрия. Какви модели ирански автомобили вече се доставят на руския пазар и какво е тяхното конкурентно предимство? Още: АвтоВАЗ остана без работници

Въпросът за доставките на иранска продукция беше повдигнат на фона на засилващите се западни санкции срещу Москва. За първи път много руски автомобилни ентусиасти се замислиха за възможностите за закупуване не само на китайски, но и на ирански автомобили.

Първата партида ирански автомобили трябваше да пристигне в Русия през юни 2023 г. Присъствието на иранския автомобилен ферибот на руския пазар беше много обсъждано по време на Московския международен автомобилен салон 2022. Тогава Iran Khodro и Saipa обърнаха специално внимание на Русия като на стратегически партньор в областта на износа и вноса.

На руския пазар ще влязат автомобили от три марки: Shahin, Saipa и Quick. Отбелязва се, че Shahin, създаден на базата на Toyota Yaris, ще може да се конкурира с руската Lada Vesta по своите технически характеристики и цена.

От 700 милиона евро, посочени в договора за дистрибуция, 250 милиона са разпределени за Iran Khodro. Експертите обаче смятат, че иранските производители ще се сблъскат със сериозна конкуренция от „китайците“ в Русия, пише още Akharin Khabar.

И трите модела ирански автомобили обаче имат своите конкурентни предимства. Те включват на първо място наличието на предни въздушни възглавници във всяка конфигурация. По подразбиране и трите модела имат вградена ABS заключваща система. Допълнителните опции включват CVT трансмисия, позволяваща значително спестяване на гориво и осигуряваща гладко возене на автомобила. Като цяло това са доста прости и ясни опции за всяка кола от икономична класа. Още: Заводите на "Лада" запълват работните места със затворници

Certification of Iranian cars started in Russia



Iranian companies SAIPA and Iran Khodro have started certification of their cars for the Russian market and have already sent samples of their cars. pic.twitter.com/7GRCiUsTjn