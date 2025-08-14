Брутално: 230 журналисти на улицата, Еди Рама закри цяла медийна група

Без никакво съдебно решение албанският премиер Еди Рама закри телевизионния канал News24. Това е поредната атака срещу свободата на словото и удар срещу демокрацията в страната и третата закрита от Рама медиа, предаде БГНЕС. На 11 август 2025 г. информационният канал News24 беше принуден да преустанови излъчването си след полицейска интервенция, която бе разпоредена лично от Еди Рама. Помещенията на Focus Media Group, където се намират редакциите на News24, BalkanWeb, Panorama и Gazeta Shqiptare, бяха обградени призори, а електрозахранването беше прекъснато. Журналистите нямаха право да отиват на работните си места. Излъчването беше напълно спряно в 7:36 ч. Частично бе възстановено само през YouTube.

Властите се позовават на спор за собственост, свързан с прехвърлянето на част от комплекса на държавно предприятие, без да посочват конкретната правна основа за това, нито да оповестят съдебно решение, което да оправдава толкова внезапното затваряне.

Потъпкани са всички правни норми

Още: Шпионски софтуер и следене на журналисти: Законът за медийна свобода на ЕС е факт

Това грубо потъпкване на всички правни норми предизвиква огромна тревога сред защитниците на свободата на словото в Албания.

Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша определи операцията като “примитивен акт на политическо отмъщение“, целящ да заглуши “една от последните независими медии в страната“.

News 24 е третият канал след Agon Channel и Ora News, който е затворен при режима на Еди Рама.

Регионалната новинарска мрежа SafeJournalists осъди “това сериозно нарушение“. Според мрежата "всяка намеса в медиите трябва да се основава на ясна правна основа, да преследва легитимна цел и да използва най-малко ограничителните средства".

Още: Заплаха за съд, защото питаш: Сагата с "мистериозния" енергиен проект на Гълъбово

Властите трябваше да представят заповедта, да определят нейния обхват, да защитят оборудването и да гарантират безопасен достъп на персонала.

Тревожен прецедент

За Блеряна Бино, директор на Центъра SCiDEV и представител на SafeJournalists, същността на проблема надхвърля политическите напрежения.

Снимка Getty Images

“Не става въпрос да се съди редакционната линия, а да се провери дали властта се упражнява законно и с въздържаност. “

Още: Консервативна фондация в САЩ обвини Еди Рама и Сорос, че източили милиони от USAID

“Затварянето на News24 без съдебно решение създава тревожен прецедент, който поражда основателни опасения за възможно произволно упражняване на институционална власт, заобикалящо законните процедури.

Когато липсват законност, прозрачност и пропорционалност, свободата на медиите, върховенството на закона и общественият интерес са застрашени,“ се казва в информацията на Balkan Insight.

ЕС следи ситуацията

Делегацията на Европейския съюз в Тирана съобщи, че следи отблизо ситуацията с групата Focus Media. “Разногласията между всички заинтересовани страни трябва да бъдат разрешени в съответствие със закона и правните процедури.

Още: Не му хареса интервю: Милиони обезщетение за Тръмп от още една телевизия

В този контекст е важно всяко предприето действие да не нарушава свободата на журналистите да упражняват правото си да разпространяват информация и да запазват поверителността на източниците си.

Това са съществени аспекти на свободата и плурализма на медиите, които са от основно значение за спазването на правовата държава. ”

Без заплати и осигуровки

Около 230 журналисти и служители на Focus Media Group вече нямат достъп до офисите си, а заплатите и социалните им осигуровки се забавят.

Още: Нарича ги “медийни убийци“: Румънският СЕМ видя натиск над медиите от страна на Джордже Симион

Отвъд случая с News24, този случай поставя под светлината на прожекторите една тревожна тенденция: използването на институционалната власт за заобикаляне на редовните процедури, което отслабва върховенството на закона.

Защитниците на свободата на печата подчертават, че проблемът не е в мнението, което може да се има за дадена редакция, а в способността на институциите да действат прозрачно и в съответствие с правилата.

В Албания се забелязва концентрация на собствеността, икономическа зависимост и нарастваща самоцензура и по този начин пресата се превръща в обикновен проводник на пропаганда.

Още: "Албания (до) 2030 година в ЕС": Ключовите избори, корупцията и заплахите пред страната