Временен воден режим в Радомир

14 август 2025, 13:49 часа 327 прочитания 0 коментара
Временен воден режим е въведен във високата част на Радомир заради изгоряла помпа, съобщи кметът на града Кирил Стоев. Той посочи, че според изготвения график, вода ще се подава във времето от 6:00 до 10:00 часа и от 18:00 до 22:00 часа. Мярката ще продължи до смяна на авариралата помпа, която вече е закупена от Общината.

Поредна авария

Кметът на Радомир обясни, че помпата е изгоряла преди две седмици, а в момента високата зона на града е на аварийно водоподаване от каптаж "Врелото".

"Надявам се утре да я сменим и да спрем да използваме вода от "Врелото", което няма достатъчен дебит и не ни стига за високата зона на града", каза градоначалникът пред БТА.

Това е поредна авария на агрегатите в помпена станция "Сиреняците". Освен до нарушаване на водоснабдяването във високата част на града, авариите предизвикват и напрежение сред местното население. За разрешаване на проблема през пролетта кметът на Радомир внесе предложение в Общинския съвет за закупуване на помпен агрегат, въпреки че стопанисването и управлението на активите на помпената станция е задължение на ВиК - Перник.

При сегашната авария от водното дружество е изпратено писмо до кмета с молба за съдействие. В него се казва, че лимитът на закупуване на нови помпи без обществена поръчка е изчерпан и ако започне процедура, то същата ще отнеме няколко месеца, а кризата с водоснабдяването ще се задълбочи.

С монтажа на новата помпа, която ще бъде и в гаранция, се очаква проблемът с водоснабдяването във високата зона на Радомир да се реши.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
