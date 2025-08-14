Ливърпул излиза с наполовина нов отбор през новия сезон. Какво Арне Слот тепърва трябва да подобри?

Английският шампион Ливърпул стартира в петък вечер участието си в новия сезон 2025/26 на Висшата лига. Мърсисайдци ще защитават титлата си с наполовина променен отбор, след като няколко титулярни играчи напуснаха състава. "Червените" останаха без Трент Александър-Арнолд, Луис Диас, Дарвин Нунес, пък и Джаръл Куанса и Клуивин Келъхър, които бяха опции за титулярите. За първия двубой срещу Борнемут мениджърът Арне Слот няма да може да разчита и на Райън Гравенберх, който получи почивка заради новороденото му дете.

На пресконференцията преди мача с Борнемут Слот каза, че отборът му е готов дотолкова, колкото може да бъде на този етап. Той акцентира върху многото промени в състава на Ливърпул и отбеляза, че е доволен от играта с топка на неговите футболисти, но призна, че има какво още да се настройва в играта без топка. Треньорът на Ливърпул се надява, че ще бъдат изчистени грешките в защита, които се видяха в двубоя срещу Кристъл Палас за Къмюнити Шийлд, загубен след изпълнение на дузпи.

Слот иска да види подобрение в играта без топка

"Готови сме толкова, колкото можем да бъдем в момента. Загубихме трима-четирима титуляри, а Гравенберх не може да играе тази седмица, така че ако изключим вратаря, 5 от 10 позиции на терена са различни. Доволен съм от качеството на играта с топка. Без топка все още има какво да настройваме. Справяме се добре, но това не е достатъчно, защото стандартът тук е 10 от 10", започна Слот.

"Срещу Атлетик Билбао бях доволен от играта в защитата, защото не допуснахме положения от игра, а само от две статични положения. Срещу Палас основно допуснахме положения пред вратата си, когато самите ние губехме топката. Все още има какво да се подобри, което е нормално, особено като сме загубили няколко титуляри. Взехме четирима нови играчи, така че е нормално да има период на известна адаптация, но определено сме готови", добави още той.

Междувременно Арне Слот потвърди и последния нов входящ трансфер за Ливърпул, за когото остава само да подпише договора си с "червените".