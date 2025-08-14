Разбиха група за международен трафик на наркотици в Пловдив

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици е разкрита след акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Има арестувани, повдигнати са им и обвинения. "Привлечени като обвиняеми са няколко лица, задържано е и наркотично вещество", съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Характерно за групата е, че участниците са от 26 до 62-годишна възраст и са били само мъже. "Те са комуникирали при висока конспиративност и мобилност, както и предимно на 4 очи. Това наложи множество издирвателни мероприятия", допълни прокурорът.

Каква е била схемата?

Ръководителят на престъпната група е осигурявал кокаин и марихуана от държави от ЕС - Испания и Нидерландия. След това участниците са били ангажиране с транспортиране на стоката до България. У нас те са съхранявани и укривани, а след това превозвани в Турция чрез специално наети за това шофьори. Наркотиците са прекарвани през специално обособени тайници.

Задържан е ръководителят на престъпната схема, както и още 4 лица. Те са с повдигнати обвинения. Един от тях е с мярка парична гаранция, а за другите четирима - задържане под стража.

"Вчера е задържан още един участник в групата. В автомобила му са открити около 10 кг марихуана. Той също е с повдигнато обвинение", обясни наблюдаващият прокурор Славена Костова.