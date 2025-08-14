Унгария заплаши Украйна заради удар по нефтопровода "Дружба" в Русия (ВИДЕО)

На 13 август унгарският външен министър Петер Сиярто осъди украинската атака с дрон срещу ключовата разпределителна станция "Унеча" на нефтопровода "Дружба" в руската Брянска област. Той подчерта ролята на Будапеща като доставчик на ток за Украйна - един вид като заплаха. "Унгария е най-големият доставчик на електроенергия за Украйна. Без нас енергийната сигурност на страната би била силно нестабилна", написа Сиярто в X.

"Предвид това, украинската атака срещу нефтопровода „Дружба“, който снабдява Унгария с нефт и е от жизненоважно значение за нашата енергийна сигурност, е възмутителна", добави министърът.

In Russia’s Bryansk region, a fire has broken out at the Unecha oil pumping station — a key facility of the Druzhba pipeline.



Drones have also attacked Russian oil refineries in Volgograd and Slavyansk-on-Kuban. pic.twitter.com/zkM1tGj2zZ — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025

Внос и износ на ток: зависимостта на Украйна от Унгария

Унгария е лидер както във вноса от, така и в износа на електроенергия за Украйна. Към първата половина на юни 44% от внесения ток в Украйна е дошъл от Унгария, съобщи Дария Орлова от ExPro Consulting пред "РБК-Украйна".

Тръбопроводът „Дружба“ е един от най-големите нефтопроводи в света. Унгария, която разчита на този тръбопровод за по-голямата част от суровия си нефт, е една от двете останали страни от Европейския съюз – заедно със Словакия – които все още внасят руски нефт чрез „Дружба“ по силата на изключение от санкциите на ЕС.

Унгария се счита за най-приятелското към Кремъл правителство в ЕС и НАТО. Страната последователно пречи на помощта за Украйна и санкциите срещу Русия по време на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин.

Сийярто обвини Украйна, че „застрашава енергоснабдяването на Унгария“, и призова Киев да спре атаките срещу енергийната инфраструктура, обслужваща Унгария, като заяви, че Будапеща „няма нищо общо“ с войната, предаде Kyiv Independent.

Overnight, Ukraine launched a drone strike on a key distribution station of the Druzhba oil pipeline in Russia’s Bryansk region.



Hungary is Ukraine’s number one electricity supplier. Without us, the country’s energy security would be highly unstable. Given this, the Ukrainian… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 13, 2025

Не за първи път

Това не е първият път, когато Унгария се оплаква от подобни удари. През март страната заяви, че украинска атака с дронове срещу инфраструктурата на „Дружба“ в руската Орловска област временно е спряла вноса на петрол.

От украинското военно разузнаване и въоръжените сили на Украйна потвърдиха, че атаката от 13 август е била насочена срещу нефтопреносна станция „Унеча“ - един от най-големите възли в мрежата „Дружба“. Атаката е причинила щети, множество експлозии и голям пожар, заяви Украйна.

Съоръжението, разположено на около 60 километра от границата между Русия и Украйна, обслужва два нефтопровода с общ годишен капацитет от 60 милиона тона и подкрепя руската отбранителна промишленост, заяви украинската армия.

