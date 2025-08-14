Войната в Украйна:

Унгария заплаши Украйна заради удар по нефтопровода "Дружба" в Русия (ВИДЕО)

14 август 2025, 13:19 часа 221 прочитания 0 коментара
На 13 август унгарският външен министър Петер Сиярто осъди украинската атака с дрон срещу ключовата разпределителна станция "Унеча" на нефтопровода "Дружба" в руската Брянска област. Той подчерта ролята на Будапеща като доставчик на ток за Украйна - един вид като заплаха. "Унгария е най-големият доставчик на електроенергия за Украйна. Без нас енергийната сигурност на страната би била силно нестабилна", написа Сиярто в X.

"Предвид това, украинската атака срещу нефтопровода „Дружба“, който снабдява Унгария с нефт и е от жизненоважно значение за нашата енергийна сигурност, е възмутителна", добави министърът.

Внос и износ на ток: зависимостта на Украйна от Унгария

Унгария е лидер както във вноса от, така и в износа на електроенергия за Украйна. Към първата половина на юни 44% от внесения ток в Украйна е дошъл от Унгария, съобщи Дария Орлова от ExPro Consulting пред "РБК-Украйна".

Тръбопроводът „Дружба“ е един от най-големите нефтопроводи в света. Унгария, която разчита на този тръбопровод за по-голямата част от суровия си нефт, е една от двете останали страни от Европейския съюз – заедно със Словакия – които все още внасят руски нефт чрез „Дружба“ по силата на изключение от санкциите на ЕС.

Унгария се счита за най-приятелското към Кремъл правителство в ЕС и НАТО. Страната последователно пречи на помощта за Украйна и санкциите срещу Русия по време на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин.

Сийярто обвини Украйна, че „застрашава енергоснабдяването на Унгария“, и призова Киев да спре атаките срещу енергийната инфраструктура, обслужваща Унгария, като заяви, че Будапеща „няма нищо общо“ с войната, предаде Kyiv Independent.

Не за първи път

Това не е първият път, когато Унгария се оплаква от подобни удари. През март страната заяви, че украинска атака с дронове срещу инфраструктурата на „Дружба“ в руската Орловска област временно е спряла вноса на петрол.

От украинското военно разузнаване и въоръжените сили на Украйна потвърдиха, че атаката от 13 август е била насочена срещу нефтопреносна станция „Унеча“ - един от най-големите възли в мрежата „Дружба“. Атаката е причинила щети, множество експлозии и голям пожар, заяви Украйна.

Съоръжението, разположено на около 60 километра от границата между Русия и Украйна, обслужва два нефтопровода с общ годишен капацитет от 60 милиона тона и подкрепя руската отбранителна промишленост, заяви украинската армия.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
