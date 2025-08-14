Войната в Украйна:

Прогнозата в Турция е инфлацията да остане над 20 процента

Турската централна банка запазва прогнозата си за 24-процентна годишна инфлация, обяви управителят на банката Фатих Карахан, цитиран от сайта „Тюркийе тудей“.

Карахан обясни още, че за разлика от предишни доклади, в този банката е определила прогнозата за инфлацията като междинна цел, като допълни, че институцията планира да прилага тази стратегия и занапред и цитира междинните цели за годишната инфлация през 2026 г. и 2027 г. – съответно 16 процента и 9 процента, пише БТА.

В първия си доклад за годината, който бе публикуван от банката през февруари, институцията повиши прогнозата си за годишната инфлация от 21 на 24 процента.

През юли годишната инфлация в Турция се е понижила до 33,5 на сто, рекордно ниско равнище за последните 44 месеца, показват данни на Националния статистически институт на страната, публикувани на официалния сайт на институцията.

